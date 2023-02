Wta Hua Hin 2023, Zidansek e Tsurenko avanzano ai quarti. Ok anche Zhu e Wang

Si è conclusa anche la terza giornata di incontri a Hua Hin, in Thailandia, dove è in corso di svolgimento il torneo Wta 250. Nel primo match di mercoledì la cinese Lin Zhu si è sbarazzata in due set della sudcoreana Jang Su-Jeong mediante il punteggio di 6-4 7-6(6). Ai quarti di finale l’atleta asiatica dovrà vedersela contro la slovena Tamara Zidansek, che ha sconfitto in tre set 6-3 4-6 6-4 la giovane ceca Linda Fruhvirtova. E’ avanzata al prossimo turno anche l’altra cinese Wang Xinyu, abile nel superare la svedese Mirjam Bjorklund grazie ad un netto e perentorio 6-3 6-3; adesso attende la vincente della sfida tra la sudcoreana Han e la britannica Watson. Nell’ultima partita del giorno l’ucraina Lesja Tsurenko si è imposta in tre parziali 6-0 6-7(3) 6-4 nei confronti della russa Anna Kalinskaya e ai quarti di finale affronterà una tra la connazionale Yastremska e la tedesca Maria.