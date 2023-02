Parigi 2024, Svitolina: “Bisogna vietare la partecipazione di russi e bielorussi”

Elina Svitolina, tennista ucraina, ha pubblicato un tweet in cui esprime il suo pensiero sulla possibilità di accettare atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Le Olimpiadi sono il sogno più grande e definitivo privilegio per gli atleti. Sono la piattaforma più grande per l’inclusione e la diversità nello sport, catturando l’attenzione del mondo. Con questo in mente dobbiamo continuare a vietare gli atleti russi e bielorussi, inviando un messaggio forte in tutto il mondo, che siamo uniti nelle sanzioni imposte alla russia e bielorussia e che ci sono conseguenze per il atti atroci dei loro governi; le loro vite non possono continuare normalmente e il mondo, né i russi o i bielorussi possono ignorare le atrocità che stanno commettendo in Ucraina. Volodymyr Androshchuk, uno dei nascenti dell’Ucraina star dell’atletica leggera, è stato tristemente ucciso in azione. Lui non realizzerà mai il suo potenziale o i suoi sogni ai giochi olimpici, quindi perché dovrebbero avere questa possibilità gli atleti russi e bielorussi?”.