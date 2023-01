Wta Hobart 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 13 gennaio con Cocciaretto

di Mattia Zucchiatti 14

Tempo di semifinali all’”Hobart International”, torneo WTA 250 da 259.303 dollari di montepremi. Elisabetta Cocciaretto, dopo aver battuto la statunitense Bernarda Pera, si giocherà un posto nell’ultimo atto contro l’altra statunitense Sofia Kenin, n.280 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, Non ci sono precedenti tra le due. Per la marchigiana sarà la seconda presenza al penultimo atto di un torneo WTA, dopo Guadalajara 2021. A seguire toccherà a Blinkova contro Davis.

Programma Centre Court venerdì 13 gennaio

Dalle 04:30, E. Cocciaretto – S. Kenin

A seguire, A. Blinkova – L. Davis