Shakira, una hit per attaccare Pique e la nuova fiamma: “Hai sostituito una Ferrari con una Twingo” (VIDEO)

L’equivalente di una rivalsa amorosa in una hit da 24 milioni di views in 24 ore. Shakira aveva qualcosa da dire a Gerard Pique, dopo la separazione turbolenta che li ha visti protagonisti, e si è sfogata nel suo ultimo singolo. Nella canzone pubblicata su Youtube, la popstar colombiana se la prende con l’ex campione del Barca e anche con la sua nuova compagna Clara Chía. Un dissing in tutto e per tutto. Con un testo diretto, non soggetto ad interpretazioni: “Tutto quello che fai è da campione ma quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore”. “Questo pane ti mortifica, ora mastica e ingoia”. “Hai la nomea di brava persona, Clara-mente non è come sembra”. Shakira cita il numero 22, simbolo della coppia che fu: “Io valgo due volte 22”. E poi: “Un lupo come me non sta con tipi come te. Rispetto a te sono cresciuta, ecco perché ora stai con una uguale a te”. L’altra è appunto Clara Chía: “Hai la nomea di essere una bella persona, chiaramente non è così”. “Hai sostituito una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio”.