Wta Guangzhou 2023, Bronzetti regola in due set anche Uchijima e accede ai quarti di finale

Lucia Bronzetti è ai quarti di finale del WTA 250 di Guangzhou dopo aver sconfitto in due set la qualificata nipponica Moyuka Uchijima. Quarta testa di serie del tabellone, l’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-3 6-3 in un 1h e 30′ esatti di gioco al termine di un incontro più lottato di quanto non dica il punteggio. Brava, però, l’allieva seguita in Cina dal coach Francesco Piccari, a vincere tutti i punti più importanti di una sfida che è iniziata con circa un’ora e mezza di ritardo rispetto a quello che era il programma a causa delle condizioni di estremo caldo presenti a Guangzhou. Nei quarti di finale il livello si alza, contro la vincente di Minnen-Dart.

LA PARTITA – Primo set che è la fiera del break da ambo le parti. Lucia parte strappando il servizio all’avversaria salvo concedere immediatamente il controbreak, con Uchijima che apre un parziale di tre games a zero con il quale si porta avanti 3-1. Poi, però, arriva la reazione della quarta forza del torneo: Lucia infila cinque giochi consecutivi, di cui solo uno – fondamentale sul 4-3 e servizio – vinto ai vantaggi dopo aver annullato quattro palle break e chiude con il punteggio di 6-3.

Nel secondo set parte decisamente meglio Lucia, che nel quarto game toglie a trenta il servizio alla tennista nipponica per poi salire sul 4-1. Sul 4-3 incappa in un brutto game alla battuta e in un controbreak a 15, ma è brava a reagire immediatamente e a vincere il gioco successivo dal 40-15 sotto, aggiudicandosi quattro punti consecutivi. Qualche patema anche nel game conclusivo, in cui è costretta ad annullare due palle break consecutive prima di chiudere con lo score di 6-3 al primo match point.