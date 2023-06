Wta Gaiba 125, Maria e Danilovic in semifinale. Stefanini eliminata da Krueger

Tempo di quarti di finale al Veneto Open 2023, il torneo Wta 125 in corso sui campi in erba di Gaiba. Nella giornata odierna si sono infatti delineati i quadri delle semifinali, che purtroppo non vedranno in campo giocatrici italiane. Lucrezia Stefanini è stata infatti eliminata in due rapidi set dalla statunitense Ashlyn Krueger che si è imposta con un netto 6-2 6-1. Prestazione maiuscola della classe 2004, che non ha lasciato scampo all’azzurra e adesso in semifinale troverà la connazionale Robin Montgomery, la quale in chiusura di giornata ha regolato 6-4 6-2 la belga Ysaline Bonaventure.

Prosegue invece la marcia di Tatjana Maria, prima testa di serie e numero 66 del mondo. La tedesca, semifinalista a Wimbledon lo scorso anno, conferma il suo feeling con i prati battendo per 6-3 7-5 l’altra belga Yanina Wickmayer, ex numero 12 Wta. Non mancano i rimpianti per quest’ultima, avanti 5-2 nel secondo set fallendo anche due set point per portare la contesa al terzo e decisivo parziale. Maria se la vedrà con Olga Danilovic, che è già certa di ritoccare il proprio best ranking dopo la vittoria per 6-4 7-6 contro la cinese Yue Yuan. Un risultato importante per la serba classe 2001, figlia di Sasha Danilovic, ex giocatore di basket che ha regalato spettacolo a Bologna. In caso di vittoria del torneo Danilovic potrebbe irrompere anche nella top-80 del ranking mondiale.