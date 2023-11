Wta Finals Cancun 2023, Swiatek domina la semi contro Sabalenka: vola in finale e intravede il n°1

Seppur con un giorno di ritardo e tanti inconvenienti lungo il tragitto, sembra potersi avviarsi verso la conclusione il percorso delle WTA Finals 2023. A Cancun la pioggia e il vento hanno finalmente dato un po’ di tregua a giocatrici e organizzatori del torneo, così che lunedì potranno essere disputate le finali di singolare e doppio (che vedrà impegnate Melichar/Perez contro Siegemund/Zvonareva).

RISULTATI E CLASSIFICHE

Jessica Pegula, dopo la netta vittoria nel derby a stelle e strisce contro Coco Gauff, era lì ad attendere la sua avversaria in finale. Sarà Iga Swiatek, che nella seconda semifinale ha sconfitto in maniera abbastanza perentoria la prima testa di serie dell’evento Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-3 6-2. Una prestazione dominante da parte della tennista polacca, che ha concesso una sola palla break nell’arco dell’intera partita, strappando invece per ben tre volte il servizio alla sua avversaria. Un break nel quarto gioco del primo set e due nel corso del secondo parziale sono bastati a Swiatek per imporsi in poco più di un’ora e mezza di gioco.

La 22enne di Varsavia conquista l’accesso in finale da imbattuta (così come la sua avversaria) e dopo aver perso solamente 19 games durante il torneo, eguagliando così il record di Justine Henin che risale all’anno 2007. Ma soprattutto, con questo successo ai danni di Sabalenka ora intravede nuovamente la prima posizione del ranking mondiale dopo averla persa agli US Open. Una vittoria in finale contro Pegula le garantirebbe sia di alzare al cielo il trofeo che di tornare numero uno della classifica. Per entrambe, inoltre, si tratterebbe del primo successo nella manifestazione che conclude la stagione WTA.