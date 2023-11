Wta Finals Cancun 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 4 novembre

Scatta il via alle semifinali delle WTA Finals. Iga Swiatek affronterà Aryna Sabalenka in una partita che può decidere la numero 1 di fine anno, Cori Gauff se la dovrà vedere invece con la connazionale Jessica Pegula. La numero 2 Swiatek ha chiuso in testa il Chetumal Group battendo nell’ultima sfida 61 62 la tunisina Ons Jabeur (n.6) e adesso cercherà di tenere vive le speranze di numero 1 (ma ha bisogno di vincere il titolo). Ad aprire il programma però saranno Pegula e Gauff non prima delle 23:00 di oggi, sabato 4 novembre.

Programma semifinali sabato 4 novembre

Non prima delle 23:00, (5) J. Pegula – (3) C. Gauff

Non prima delle 00:00, (1) A. Sabalenka – (2) I. Swiatek