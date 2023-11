Monterosi-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monterosi-Picerno, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il primo successo per risalire la china: è questo quello che sognano i tifosi del Monterosi, che dopo un inizio complicato a dir poco, ora vogliono passare momenti più felici ed uscire dall’ultima posizione in classifica. L’avversario però è un Picerno che ha sete di vittorie e di successi per rimanere in ballo alla corsa per i playoff. Si parte alle 16.15 di sabato 4 novembre. Match in diretta su SKY SPORT e NOW TV.