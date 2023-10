Wta Finals 2023, Vondrousova, Jabeur e Muchova le ultime qualificate per Cancun

Il calendario WTA prevede altre due settimane di tornei 250 e 500, ma al con il torneo 1000 di Pechino che giunge al termine siamo già a conoscenza delle 8 giocatrici che prenderanno parte alle Finals in programma dal 29 ottobre al 5 novembre. Quest’anno la scelta è ricaduta sul Messico, e in particolare su Cancun, a due anni di distanza dalla fortunata edizione andata in scena a Guadalajara.

Negli ultimi giorni hanno agguantato il pass per il torneo di fine anno anche Marketa Vondrousova, Ons Jabeur e Karolina Muchova, rispettivamante sesta, settima e ottava della classifica race. Con la sconfitta nei quarti di finale a Pechino contro Gauff si è invece fermata la rincorsa di Maria Sakkari: la tennista ellenica a Cancun sarà la prima riserva.

Le altre cinque giocatrici qualificate le conoscevamo già da tempo e sono state tra le maggiori protagoniste di questa stagione anche per la loro costanza di risultati ad alto livello. Stiamo parlando di Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina e Jessica Pegula.