Psg, Luis Enrique: “Devo trovare il modo migliore per ottenere risultati. Mbappé? E’ decisivo”

L’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, alla vigilia della sfida di Ligue 1 2023/2024 contro il Rennes, ha parlato in conferenza stampa tornando sulla debacle con il Newcastle: “Il risultato non riflette la differenza tra le due squadre. Gli errori ci sono costati cari e la loro grande concretezza spiega il risultato. E’ stata una partita molto strana. Ma mi è piaciuto l’atteggiamento della mia squadra, la sua personalità. Ci sono margini di miglioramento. Errori? Quando si commettono, sono errori di tutti. A volte sono gli allenatori, a volte sono i giocatori. Il mio lavoro come allenatore è trovare il modo migliore per giocare per ottenere risultati“.

Luis Enrique ha poi parlato delle condizioni del leader della squadra Kylian Mbappé: “E’ al 100%. Come tutti i giocatori passa attraverso diversi stati d’animo. Non è fortissimo quando segna e scarso quando non segna. È un giocatore decisivo per noi e il mio obiettivo come allenatore è migliorare i suoi punti di forza e far sì che non si vedano i suoi difetti. Il Rennes è una delle migliori squadre del campionato. Storicamente è una squadra con cui abbiamo un po’ di difficoltà, soprattutto sul loro campo. In attacco hanno buone idee con giocatori di altissimo livello”.