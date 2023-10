Genoa-Salernitana, Gilardino: “Retegui e Strootman ci saranno con la Salernitana”

Nella conferenza stampa della vigilia del match Genoa-Salernitana, ha parlato Alberto Gilardino, l’allenatore dei rossoblú. In particolar modo al tecnico sono state poste domande sui ritorni in campo degli infortunati Retegui e Strootman, oltreché sulla partita di domani.

Queste le parole di Gilardino: “Retegui? Mateo sta bene, non so ancora se partirà dall’inizio ma sarà della partita come Strootman. Con il ritorno di Kevin ho più soluzioni in mezzo al campo, cercherò di prendere la decisione giusta sugli uomini da schierare”.

“Malinovskyi? Ha le qualità e il talento per fare di più, l’ha dimostrato a Bergamo. Mi aspetto una crescita da lui, ci deve aiutare.”

Gilardino poi, ha analizzato il cammino fatto sin qui dalla sua squadra ed ha parlato dell’avversario: “Sono soddisfatto del cammino fatto fino adesso, la squadra ha reagito a livello tecnico. La Salernitana ha cambiato guida tecnica ingaggiando un allenatore che ha fatto molto bene a Reggio Calabria in condizioni non facili ed ha giocatori di esperienza come Fazio e Candreva oltre che giocatori pericolosi la davanti, ma noi abbiamo il dovere di far nostra la partita. Che arrivino partite sulla carta più abbordabili non deve far calare la soglia dell’attenzione, voglio che i ragazzi scendano in campo con la giusta mentalità”.