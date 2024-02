Wta Dubai: Badosa si ritira contro Sun, lascia il campo in lacrime

Non è sicuramente un periodo facile per Paula Badosa, che si è ritirata nel corso del match di primo turno nel Wta 1000 di Dubai. Dopo un combattuto primo set perso 6-4 contro la wild card svizzera Lulu Sun, la tennista spagnola ha abbandonato il campo in lacrime per il solito problema alla schiena che la sta torturando ormai da diversi mesi. La classe ’97 ha saltato tutta la seconda parte del 2023 dopo l’infortunio occorsole nel match di secondo turno a Wimbledon contro Kostyuk, e ha fatto il suo rientro in campo a gennaio 2024, senza però ottenere gli effetti sperati. Un vero e proprio calvario per Badosa, che dopo aver vinto Indian Wells nel 2021 ed essersi issata fino alla posizione numero 2 del ranking Wta pochi mesi dopo, non è più riuscita a trovare continuità anche a causa dei numerosi infortuni. Rimane da vedere quali saranno i tempi di recupero in questo caso, con l’augurio di una pronta guarigione e una tregua dai problemi fisici alla sfortunata tennista iberica.

