Ad Abu Dhabi ha trionfato Belinda Bencic, poi Amanda Anisimova ha conquistato il suo primo WTA 1000 in quel di Doha. Il circuito femminile si sposta ora a Dubai per il terzo e ultimo appuntamento di questo febbraio di ricchi tornei in Medio Oriente, prima di attraversare l’Atlantico e prepararsi ai due grandi eventi di Indian Wells e Miami. Ricco campo partecipanti, al solito, negli Emirati Arabi Uniti, dove Jasmine Paolini difendee il titolo conquistato un anno fa ai danni di Anna Kalinskaya in finale. La tennista di Bagni di Lucca, che ha un bye al primo turno essendo la quarta forza del tabellone, esordirà martedì contro la vincente dello scontro tra due qualificate, ovvero Irina-Camelia Begu ed Eva Lys.

IL TABELLONE AGGIORNATO

PARTE BENE BENCIC, SVITOLINA DOMINA KALINSKAYA

Ma, concluse le qualificazioni ieri, in questa domenica 16 febbraio sono già partiti gli incontri di primo turno del main draw. Una giornata caratterizzata da tante partite a senso unico: nessuna è andata al terzo set su dodici giocate. Non si può non partire con l’eliminazione della finalista uscente Kalinskaya, in un periodo sempre più nero in questi primi mesi di 2025: la russa oggi è stata spazzata via da Elina Svitolina con lo score di 6-1 6-2 in un’ora circa di gioco.

Tra chi ha già esordito c’è proprio la già citata Belinda Bencic, che ha lasciato appena due games alla nipponica Ito (6-0 6-2 lo score finale). Nessun problema anche per Paula Badosa (6-3 6-4 alla neozelandese Sun), così come per Marketa Vondrousova che ha regolato con un duplice 6-2 una Caroline Garcia che appare abbastanza in disarmo da qualche mese a questa parte. Con lo stesso punteggio da segnalare anche la vittoria di Liudmila Samsonova nel derby con Anastasia Pavlyuchenkova e il successo di Elise Mertens su Leylah Fernandez.

Linda Noskova si è imposta per 6-2 7-6(5) su Yulia Putintseva, mentree Dayana Yastremska ha superato per 6-3 7-5 Magda Linette. C’è una testa di serie eliminata ed è Donna Vekic, ma il ko per 7-5 6-3 subito da Sofia Kenin è una sorpresa relativa. Tutto facile per Karolina Muchova (6-2 6-2 all’olandese Lamens). Nell’ultimo match di giornata bella vittoria di Emma Raducanu per 6-4 6-2 su Maria Sakkari.

IL PROGRAMMA DI LUNEDI

Center Court

Ore 08:00 – (13) Haddad Maia vs Potapova

(10) Kasatkina vs Cirstea

Azarenka vs Kalinina

Jabeur vs Stearns

Avanesyan vs (12) M. Andreeva

Court 1

Ore 08:00 – (11) Shnaider vs Frech

Siniakova vs Kostyuk

Uchijima vs Ostapenko

Kessler vs Anisimova

Alexandrova vs V. Kudermetova

Court 3

Ore 08:00 – Lys vs Begu

Sramkova vs Tauson