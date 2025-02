È grande Italia a Torun. Nella tappa polacca del World Indoor Tour Gold c’è un super Mattia Furlani nel salto in lungo. Il bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 batte per la prima volta in carriera il fenomeno greco Tentoglou, che era avanti 13-0 nei confronti con il classe 2005 laziale. L’azzurro sfiora il primato personale (8.38) e piazza il miglior salto al mondo dell’anno fermandosi solo a un centimetro dal miglior salto in carriera con un grande 8.37. Tentoglou, campione europeo, mondiale e olimpico in carica, si ferma a 8.03. Furlani era andato vicinissimo a battere il greco l’anno scorso ai Mondiali indoor di Glasgow, argento con la stessa misura. Questa volta è stato dominio dall’inizio alla fine. Dopo due nulli, al terzo salto il reatino delle Fiamme Oro balza al comando con 8.21 e poi impressiona all’ultimo tentativo, già sicuro del successo, incrementando di tre centimetri il personale al coperto e sfiorando il career best. Seconda vittoria stagionale per Furlani, che a Ostrava (Repubblica Ceca) aveva esultato saltando 8.23, ma senza Tentoglou in gara.

Doppietta Fabbri-Weir nel peso

Leonardo Fabbri non si ferma. Seconda doppietta consecutiva per i pesisti azzurri nel circuito indoor. Anche sulla pedana di Torun vince Leonardo Fabbri, stavolta con 21,62, a tre giorni dalla migliore prestazione mondiale dell’anno, messa a segno nel meeting di Lievin (Polonia) con un super 21,95. L’oro agli Europei di Roma, dopo il 20,91 di avvio e il 21,14 al terzo tentativo, cerca di allungare ma infila tre nulli. Nel finale arriva il decisivo 21.62, nonostante la vittoria sarebbe arrivata anche con il 21.14 piazzato a metà gara. Ottime sensazioni fornite da Fabbri in vista degli Assoluti del prossimo weekend ad Ancona (22-23 febbraio), degli Europei di Apeldoorn (6-9) e dei Mondiali di Nanchino (21-23). “Volevo il record del meeting, che è 22 metri esatti, ma ho fatto un paio di nulli, decisamente lunghi”, il commento di un soddisfatto Fabbri. Al secondo posto c’è Zane Weir (Fiamme Gialle), che si prende il secondo gradino del podio con un 21,13 in apertura. Importanti anche i 21,11, 20,97 e 20,98, che si solo rivelati decisivi per superare, grazie alla seconda misura più alta, il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, terzo con la stessa misura di 21,13 ma con un secondo peggior risultato. Quarto posto per Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia) con 20,55. Infortunio per Claudio Stecchi (Fiamme Gialle), che è uscito di scena per un problema al piede: l’azzurro si è fermato durante la rincorsa del secondo tentativo a 5,50, dopo aver superato 5,40.

Il programma dei prossimi mesi

Appuntamenti cardine gli Europei (6-9 marzo Apeldoorn) e i Mondiali Indoor (21-23 marzo Nanjing). Ad Ancona i Campionati Italiani Indoor

22-23 febbraio Campionati Italiani Indoor, Ancona (Italia)

28 febbraio World Indoor Tour, Gallur (Spagna)

2 marzo Maratona di Tokyo, Tokyo (Giappone)

6-9 marzo Europei Indoor, Apeldoorn (Paesi Bassi)

15-16 marzo Coppa Europa di lanci, Nicosia (Cipro)

16 marzo Maratona di Roma, Roma (Italia)

21-23 marzo Mondiali Indoor, Nanjing (Cina)

29 marzo World Continental Tour (gold), Melbourne (Australia)

4-6 aprile Grand Slam Track, Kingston (Giamaica)

6 aprile Maratona di Milano, Milano (Italia)

12 aprile World Continental Tour (gold), Gaborone (Botswana)

12-13 aprile Europei corsa su strada, Bruxelles (Belgio)

13 aprile Maratona di Parigi, Parigi (Francia)

21 aprile Maratona Boston, Boston (USA)