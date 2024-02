Wta Dubai 2024, favola Paolini: batte Cirstea e si regala finale e debutto in top 20

Jasmine Paolini è la prima finalista del torneo WTA 1000 di Dubai 2024. Prosegue la settimana da sogno della giocatrice azzurra, che ha battuto anche Sorana Cirstea, ottenendo il risultato più prestigioso della sua carriera. Jasmine ha ribaltato il pronostico della vigilia che la vedeva leggermente sfavorita, prevalendo per 6-2 7-6 dopo un’ora e 58 minuti di gioco, e approdando all’atto conclusivo del torneo. La sua prossima avversaria sarà una tra la polacca Iga Swiatek, numero uno del mondo, oppure la russa Anna Kalinskaya; a prescindere da come andrà, Paolini è già certa di ritoccare il proprio best ranking e debuttare tra le prime 20 del ranking mondiale, al 16° posto.

CRONACA – Primo set dominato da Jasmine, che non concede neppure una palla break e prevale per 6-2 dopo 40 minuti di gioco. A dir la verità, quasi tutti i turni di servizio dell’azzurra sono combattuti, ma Cirstea non riesce mai a fare quel qualcosa in più necessario per procurarsi qualche chance. Di contro, quando serve la rumena c’è molta più incertezza tanto che si alternano games a zero e games in cui si concretizza il break. Paolini va a segno prima nel quarto gioco (dopo aver salvato ben cinque palle game) e nell’ottavo gioco grazie a due splendide risposte vincenti.

Il copione non cambia nel secondo parziale, dove ad ottenere il primo break è proprio l’azzurra nel quarto gioco. Cirstea reagisce immediatamente, strappando per la prima volta nell’incontro la battuta a Jasmine, ma neppure il tempo di realizzare quanto accaduto che subisce un altro break e si ritrova sotto 4-2. Altra chance dunque per l’azzurra, che si procura addirittura due chance, ma perde quattro punti di fila, perdendo il servizio e venendo raggiunta nel game seguente sul 4-4. A questo punto saltano quasi tutti gli schemi e si entra in una fase del set in cui ne succedono di tutti i colori.

Paolini si procura un match point sul 5-4, ma la sua avversaria lo annulla con uno splendido rovescio lungolinea e impatta sul 5-5. La rumena approfitta dunque del momento per ottenere il break nel gioco successivo e andare a servire per il set sul 6-5. Qui annulla quattro palle break, ma a sua volta spreca ben cinque match point (tra errori gratuiti e vincenti di Jasmine) e alla lunga subisce il break, trovandosi costretta a giocare il tie-break. L’equilibrio continua a regnare e, a suon di mini-break, le due giocatrici avanzano a braccetto, punto a punto. Nel momento clou, però, a salire in cattedra è Paolini, che salva un set point con uno splendido vincente di dritto e poi s’impone per 8 punti a 6.