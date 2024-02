LIVE – Paolini-Cirstea, semifinale Wta Dubai 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Cirstea, incontro valevole per la prima semifinale del torneo WTA 1000 di Dubai 2024 (cemento outdoor). La toscana va alla caccia della finale più importante della carriera e dell’ingresso tra le prime venti giocatrici del ranking mondiale. Di fronte a lei trova l’esperta rumena, contro cui si trova avanti per 2-0 nel bilancio degli scontri diretti. Entrambi, tuttavia, si sono risolti solamente al terzo e decisivo set, segno che ci sarà da faticare parecchio anche in questa circostanza per raggiungere l’obiettivo. Secondo le quote dei bookmakers, inoltre, sarà proprio Cirstea a partire leggermente favorita nei pronostici. In caso di vittoria Paolini si giocherebbe il titolo contro una tra la polacca Iga Swiatek, numero uno del mondo, oppure la russa Anna Kalinskaya. Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Paolini e Cirstea, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Le due giocatrici sono pianificate come secondo match di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 14.00 italiane (le 17.00 locali).

PAOLINI-CIRSTEA (DIRETTA)