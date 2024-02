Wta Doha 2024: Trevisan fuori al primo turno, vince Potapova in due set

Termina al primo turno l’avventura di Martina Trevisan nel Wta 1000 di Doha 2024. Dopo l’eliminazione questa mattina di Jasmine Paolini contro Navarro, la tennista fiorentina era l’ultima italiana rimasta in tabellone, ma ha ceduto sotto i colpi della russa Anastasia Potapova. La classe 2001 ha avuto la meglio con un doppio 6-4 dopo un’ora e 42 minuti di gioco, e affronterà ora la vincente del match tra Kalinskaya e Pliskova. L’azzurra aveva perso nel secondo turno delle qualificazioni contro la belga Minnen, ma è stata ripescata come lucky loser in virtù del ritiro di Krejcikova.

