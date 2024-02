Wta Doha 2024, Swiatek e Rybakina in semifinale: avanti anche Pliskova che elimina Osaka

Delineato il quadro delle semifinali del WTA 1000 di Doha, sul cemento del Qatar dove si svolge il primo “Mille” della stagione per quanto riguarda il circuito femminile. Prosegue la cavalcata della testa di serie numero uno Iga Swiatek, che ha travolto in due set Vika Azarenka con il punteggio di 6-4 6-0. Dopo il break e controbreak nei primi due game del match, a fare la differenza è stato il break nel nono game con la polacca che poi ha inserito il pilota automatico andando a prendersi la semifinale. Per lei adesso ci sarà Karolina Pliskova, che ha avuto la meglio su Naomi Osaka con due tiratissimi tiebreak chiusi rispettivamente sul 7-6 e sul 7-5.

Dall’altra parte del tabellone in semifinale ci va Elena Rybakina, numero 3 del seeding di Doha e capace di eliminare Leylah Fernandez con il punteggio di 6-4 6-2. Per la kazaka ex campionessa di Wimbledon adesso ci sarà la russa Pavlyuchenkova, che ha battuto in due set per 7-5 6-4 la sorpresa del torneo Danielle Collins, proveniente dalle qualificazioni.