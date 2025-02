Prosegue l’ottimo cammino di Lucia Bronzetti nel torneo WTA di Cluj-Napoca 2025. In Romania l’azzurra ha battuto la statunitense Peyton Stearns, testa di serie numero 3, con il punteggio di 6-2 7-6(1) ottenendo così il primo quarto di finale della stagione e il quattordicesimo in carriera nel massimo circuito. Un’altra prestazione importante per l’attuale numero 72 del ranking mondiale, già virtualmente risalita al numero 68 con questa vittoria. Adesso per lei ci sarà la vincente del match di fine giornata tra la padrona di casa Bogdan e l’altra italiana Elisabetta Cocciaretto. La speranza è ovviamente quella di poter assistere a un derby con in palio l’accesso alle semifinali.

La cronaca del match e gli altri risultati

Davvero poca storia il primo set, che ha visto Bronzetti imporsi con netta superiorità e buona personalità dando continuità al doppio 6-1 rifilato a Simona Halep nel match d’esordio che ha poi portato la campionessa rumena al clamoroso annuncio di ritiro dal tennis. Anche il secondo parziale inizia nel modo migliore per Bronzetti, che toglie subito il servizio all’avversaria e si porta sul 4-2 senza concedere palle break. Stearns però annulla una palla del possibile 5-2 e reagisce, sfruttando anche qualche errore di troppo da parte dell’azzurra. Si apre così una serie di tre break consecutivi, che porta comunque Bronzetti a servire per il match sul 5-4. Qui però Lucia incappa in un brutto passaggio a vuoto, subendo il break a zero che rimette tutto in discussione. Al tiebreak però Bronzetti torna quella di inizio partita e non lascia scampo alla statunitense, chiudendo con un perentorio 7-1 in proprio favore.

Negli altri match del tabellone di Cluj arriva anche il successo di Anastasia Potapova, che da prima testa di serie rispetta il pronostico superando la svizzera Golubic per 6-4 7-5. La russa nei quarti di finale troverà la tedesca Seidel, che ha superato l’altra russa Blinkova con il punteggio di 6-2 7-6(5). Vittoria in tre set invece per la ceca Siniakova, che ha avuto la meglio sulla statunitense Dolehide rimontando fino al 2-6, 6-1, 6-4 in proprio favore. Per lei ci sarà Tomova, che ieri ha eliminato la testa di serie numero 2 Danilovic con un doppio 7-5.

WTA Abu Dhabi, Rybakina e Bencic in semifinale

Negli Emirati invece è già tempo di semifinali, con la giornata di oggi che ha visto andare in scena i quarti di finale. Bella vittoria per la testa di serie numero 1 Elena Rybakina, che ha avuto ragione in tre set di Ons Jabeur. La kazaka, che in caso di vittoria del torneo riuscirebbe a difendere la quinta posizione nel ranking WTA, si è imposta con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6(4) dopo aver sprecato due match point in risposta prima del tiebreak e dopo essere risalita proprio nel tiebreak dal 2-4 in favore della tunisina. Più agevole la vittoria di Belinda Bencic, prossima avversaria di Rybakina: la svizzera, tornata nel circuito a ottobre dopo la maternità, ha battuto per 7-5 6-3 la ceca Marketa Vondrousova in quello che è stato un remake della finale olimpica di Tokyo 2020. L’elvetica così recupera già oltre 40 posizioni nel ranking mondiale e avvicina il rientro in top-100.

Ci sarà invece il nuovo best ranking per la statunitense Ashlyn Krueger, la ventenne statunitense che ha battuto in tre set Leylah Fernandez con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-2 portandosi virtualmente al numero 45 WTA. Per lei in semifinale ci sarà la ceca Noskova, che ha avuto la meglio sulla polacca Linette per 6-4 6-3.