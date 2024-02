Wta Cluj-Napoca 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 febbraio

Il programma di martedì 6 febbraio con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Cluj-Napoca 2024. Ancora incontri di primo turno sul veloce del torneo romeno, dove scendono in campo tante giocatrici di casa. Ma la sessione serale vedrà impegnata anche Karolina Pliskova, scesa in classifica ma senza dubbio una delle attrazioni del torneo. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 10:00 – (Q) Cornet vs Wickmayer

a seguire – (WC) Todoni vs (Q) E. Andreeva

Non prima delle 14:30 – Sevastova vs (WC) Mitu

Non prima delle 17:00 – (WC) Bulgaru vs Cristian

a seguire – Pliskova vs (Q) Kraus

COURT 2

Ore 10:00 – (Q) Dart vs (LL) Bondar

a seguire – Bai vs (2) Maria

a seguire – Korpatsch vs (6) Avanesyan