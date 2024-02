Formazioni ufficiali Brentford-Manchester City, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Brentford-Manchester City, partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Premier League 2023/2024. Ghiotta chance per i Citizens, che in caso di vittoria salirebbero a quota 49 punti, raggiungendo l’Arsenal e portandosi a -2 dalla capolista Liverpool (ma con una partita da recuperare). La squadra di Guardiola ha vinto le ultime 8 partite disputate e non c’è ragione di pensare che non possa ripetersi contro il Brentford, pronto ad affidarsi al ritrovato Toney. Calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 di lunedì 5 febbraio. Chi si aggiudicherà la vittoria? Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BRENTFORD-MANCHESTER CITY

BRENTFORD: In attesa

MANCHESTER CITY: In attesa