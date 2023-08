Atp Winston-Salem 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 24 agosto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp di Winston-Salem 2023 per la giornata di giovedì 24 agosto. Quarti di finale di tutto interesse in North Carolina, dove la prima testa di serie del tabellone Borna Coric sarà impegnato nella sessione serale contro il fratello minore dei Cerundolo, Juan Manuel. Il programma sarà aperto da Richard Gasquet e Sebastian Korda, seguiti da Jiri Lehecka e Max Purcell, quest’ultimo sempre più in forma e in fiducia. Chiuderanno, nella nottata italiana, Djere e Baez.

STADIUM

Ore 20:00 – (12) Gasquet vs (3) Korda

Non prima delle 22:00 – (5) Lehecka vs Purcell

Ore 00:30 – (1) Coric vs Cerundolo

a seguire – (4) Djere vs (6) Baez