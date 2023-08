Wta Cleveland 2023, Cocciaretto rinuncia per un problema alla spalla

Elisabetta Cocciaretto non sarà al via nel WTA 250 di Cleveland, ultimo appuntamento pre-Us Open per quanto concerne il circuito femminile. La numero uno d’Italia, che a New York per la prima volta in carriera sarà tra le teste di serie di uno slam, era in tabellone nel torneo che parte oggi nell’Ohio, ma ha rinunciato a causa di un problema alla spalla. Molto probabilmente una precauzione in vista dell’importante slam newyorkese, ma l’azzurra arriva a Flushing Meadows con una sola partita giocata in questa trasferta nordamericana.