Neymar ancora ai box: il debutto con l’Al Hilal slitta di un mese

Mentre Leo Messi alza con l’Inter Miami la Leagues Cup negli Stati Uniti, le cose procedono in maniera diversa per Neymar in Arabia Saudita. L’attaccante brasiliano infatti, a causa di un problema fisico di natura muscolare, deve rimandare il debutto con l’Al-Hilal. Per l’ex Psg è previsto uno stop di circa un mese. Neymar quindi dovrebbe tornare a disposizione dello staff tecnico dell’Al-Hilal solo dopo la pausa nazionali di settembre. L’ultima partita ufficiale del brasiliano risale al 19 febbraio 2023, quando con un gol e un assist contribuì alla vittoria per 4-3 dei parigini contro il Lille.