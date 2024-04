Wta Charleston, Collins: “Sono migliorata un po’ in tutto”

Danielle Collins è la tennista più in forma del circuito, e dopo la vittoria nel Masters 1000 di Miami si appresta a disputare la finale del Wta 500 di Charleston: “È stata un’altra fantastica settimana di tennis. Adoro venire qui e combattere, questo è ciò per cui vivo e quello che sto facendo adesso. Più invecchio, più mi guardo e assomiglio molto a mio padre in tante cose, nel modo in cui mi incoraggia e nel suo atteggiamento. Ci penso spesso quando sono in campo“. E ancora: “All’inizio del Miami Open stavo giocando molto bene. Ho giocato una partita tosta contro Bernarda Pera, che è una giocatrice molto difficile. Poi ho sentito che stavo migliorando ad ogni partita, non solo in un colpo in particolare o nella forma fisica. Penso di essere migliorata un po’ in tutto, anche in risposta e al servizio. Penso che sia stata la cosa più importante; essere veramente concentrata sul mio percorso e non lasciarmi influenzare da tutto il resto“.

Poi su Kasatkina, la sua avversaria in finale: “Dasha è una guerriera e quando scende in campo combatte sempre. Non si arrende mai ed è difficile battere qualcuno che non si arrende mai. Adoro il suo modo di giocare e la sua mentalità, è una delle mie giocatrici preferite da guardare. Abbiamo avuto molte battaglie e ogni volta che abbiamo lasciato il campo è stato molto gratificante. È una partita divertente da giocare e c’è sempre un grande spirito competitivo da parte di entrambe. E penso che ci divertiremo molto in questa finale“.