La Billie Jean King Cup cambia logo. Dopo il grande successo della competizione anche nel 2024 gli organizzatori hanno annunciato un rinnovamento del brand, che vedrà in questa stagione 146 nazioni (record della competizione dopo le 137 della passata edizione) affrontarsi alla conquista del trofeo vinto l’anno scorso dall’Italia. Una ventata di aria fresca per la Billie Jean, che ora avrà un logo ispirato alla forma e al perimetro di un campo da tennis. Protagonista il “Billie Blue”, colore che Billie Jean King ha vestito per tutta la sua carriera.

Il video annuncio

LOUDER. BRIGHTER. TOGETHER. A new era for the women’s World Cup of Tennis is here 〽️#BJKCup pic.twitter.com/0bRiBfuQMb — Billie Jean King Cup (@BJKCup) January 16, 2025

La nota ufficiale

“Dopo il notevole successo della competizione del 2024, che ha visto emozionanti sessioni di finali sold-out e un quasi raddoppio delle presenze, la Billie Jean King Cup di Gainbridge è lieta di svelare una nuova identità di marca. Questa evoluzione rafforza la posizione della competizione come l’evento più luminoso, audace e unificante nello sport femminile. Questo prestigioso evento continua a unire le nazioni, celebrare l’eredità duratura di Billie Jean King e mettere in mostra i migliori talenti del tennis femminile, con un record di 137 nazioni in gara nel 2024. Quel record verrà nuovamente battuto nel 2025, con 146 nazioni pronte a competere in tutti i livelli della competizione. Il nuovo marchio incarna l’impegno della Billie Jean King Cup nel fondere il tennis di livello mondiale con una missione guidata da uno scopo, creando un’atmosfera elettrizzante e inclusiva in cui fan e giocatori si uniscono per celebrare le atlete, lo spirito di squadra e i valori condivisi”.

Le parole del presidente della Billie Jean King Cup

“Mentre entriamo in una nuova era per la Billie Jean King Cup, il nostro nuovo logo sostiene l’essenza del torneo e l’energia della Coppa del mondo di tennis femminile. È speciale vedere la calligrafia di Billie Jean incorporata nella nostra nuova identità. Il rebranding segna un nuovo entusiasmante capitolo per la competizione, con la missione di creare momenti indimenticabili che mettano in risalto la brillantezza di giocatori, squadre e lo sport stesso, ha affermato Ilana Kloss.

Ha commentato la novità anche Kerstin Lutz, CEO della Billie Jean King Cup: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di superare i nostri limiti e dare potere alle donne attraverso lo sport. Con questo rebranding seguiamo questa linea, abbracciando il potere della competizione di squadra e ispirando le generazioni future attraverso passione, abilità e storie di incredibili atlete. La Billie Jean King Cup è un movimento per un cambiamento duraturo nel tempo”.