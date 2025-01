L’Aprilia Racing dà il via a una nuova e stimolante fase del suo progetto in MotoGP, puntando con determinazione al vertice del motomondiale. La squadra italiana ha messo in mostra l’Aprilia RS-GP25 e si prepara a affrontare una stagione ricca di aspettative, sostenuta dall’ingresso in scuderia di due piloti di assoluto: il campione del mondo Jorge Martin e l’ex pilota del team VR46 Marco Bezzecchi. La nuova Aprilia RS-GP25 è il frutto di un lavoro incessante di sviluppo e miglioramento in tutte le aree chiave, dalla ciclistica all’aerodinamica, dall’elettronica al motore V4.

Jorge Martin cerca la difesa del titolo

Jorge Martin, fresco campione del mondo, ha si è dichiarato entusiasta per la nuova avventura. “Sono felicissimo di questa nuova sfida con Aprilia – ha detto lo spagnolo durante la presentazione della nuova moto -. I miei obiettivi sono molto chiari: vincere con questa squadra. Ora dobbiamo concentrarci su come diventare la miglior versione di noi stessi, tanto io quanto l’Aprilia. Sento di essere nel posto giusto per fare grandi cose e sono convinto che questa sfida sarà davvero avvincente“. Martin ha anche aggiunto che l’ambiente che ha trovato all’interno della squadra è stato determinante: “La grinta e l’entusiasmo che sento attorno a me sono incredibili. La squadra mi fa sentire a casa e questo è il primo passo per fare bene“.

Il campione iberico ha scelto di portare sulla sua carena il numero 1, un segno del suo trionfo nel mondiale 2024: “Non ho mai avuto alcun dubbio nel mettere il numero 1, è il simbolo di una vittoria che ho lottato per tutta la vita. Essere in grado di portarlo su una moto Aprilia è qualcosa di davvero speciale per me. Nel numero 1 ho inserito anche l’89 e le due stelle che rappresentano i due mondiali che ho vinto“.

L’entusiasmo di Bezzecchi

Anche Marco Bezzecchi ha manifestato grande gioia per l’ingresso nel team Aprilia. Il pilota italiano, che è riuscito a ottenere una sella ufficiale, si è detto orgoglioso di far parte di una realtà così prestigiosa: “Per me è un onore essere parte di una squadra come Aprilia. È un grande passo nella mia carriera, e non vedo l’ora di scendere in pista e dare il massimo. Il team è davvero motivato e questo è qualcosa che apprezzo molto“. Il romagnolo classe ’98 ha anche espresso la sua soddisfazione per aver trovato un compagno di squadra come Martin, con il quale, dopo un passato di rivalità, ha instaurato un rapporto di collaborazione: “Ho visto Jorge crescere tanto nel corso degli anni, e sono davvero contento di averlo nel box. Lavorare insieme per raggiungere risultati importanti sarà stimolante“.

Infine anche il direttore tecnico di Aprilia Racing, Fabiano Sterlacchini, ha commentato con ottimismo l’inizio della nuova stagione: “L’obiettivo del 2025 è essere costantemente competitivi, sia nelle gare sprint che in quelle più lunghe. Siamo particolarmente motivati per questa stagione, anche grazie alla presenza di due piloti di talento come Martin e Bezzecchi. Questa è una nuova era per noi, con un significativo cambiamento nella gestione tecnica e nella line-up piloti“.