Wta Budapest 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 17 luglio

Ufficializzato il programma di lunedì 17 luglio del Wta di Budapest 2023. Sulla terra dell’Hungarian Grand Prix giornata di esordio per diverse teste di serie del tabellone principale. Tra queste in campo Schmiedlova, Avanesyan, e Maria impegnate sul campo principale. Non ci sono presenze azzurre. Di seguito l’ordine di gioco completo con tutti gli orari.

Centre Court

Ore 11 – Schmiedlova vs Kudermetova

A seguire – Sramkova vs Avanesyan

A seguire – Maria vs Monnet

A seguire – Szabanin vs Baindl

Grandstand 4

Ore 11 – Sharma vs Rakhimova

A seguire – Kucova vs Juan