Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: nessun azzurro in finale nel trap maschile

Nessun acuto azzurro nell’ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo in Italia, quella che si è chiusa oggi a Lonato del Garda. Sulle pedane gardesane, infatti, fuori dalla finale del trap maschile tutti gli azzurri in gara. Daniele Resca ha chiuso in undicesima posizione, ma sparava solo per il ranking: 121/215 per lui, mentre Mauro De Filippis, che era partito bene ieri in qualifica, ha totalizzato 120/125. Diego Valeri (anche lui solo per la classifica) ha chiuso ventottesimo con 119/125, mentre Massimo Fabbrizzi è partito bene ma è incappato in alcuni errori di troppo, chiudendo in 118/125.