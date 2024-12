Fabio Paratici potrebbe approdare al Milan nel ruolo del direttore sportivo. Con sé si porterebbe un campione della Juventus.

Il Milan è pronto a voltare pagina. Sono passate soltanto due settimane dall’addio del direttore sportivo Antonio D’Ottavio e a pochi giorni dall’inizio del calciomercato, la società è alla ricerca di una soluzione interna per sopperire a questa assenza.

D’Ottavio ha salutato i rossoneri dopo otto anni in società. Nel 2016 era infatti talent scout nell’era Mirabelli e Fassone, prima di diventare dirigente nel 2023, affiancando Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada nel mercato. Per questa stagione si è occupato della costruzione della rosa del Milan Futuro insieme a Jovan Kirovski, ma sono state proprio le frizioni con Kirovski e Zlatan Ibrahimovic a portarlo a lasciare il Milan. Negli ultimi mesi, D’Ottavio non entrava nemmeno più a Milanello, nonostante fosse proprio lì il luogo adibito all’allenamento del Milan Futuro.

A proposito di futuro, l’ultima idea di Gerry Cardinale porta il nome di Fabio Paratici. L’ex direttore sportivo della Juventus è stato inibito per trenta mesi all’attività in ambito federale dalla Corte Federale d’Appello della FIGC in seguito a un processo che interessava proprio i bianconeri. Per questo motivo, Paratici potrebbe operare da luglio 2025, quando la sua squalifica terminerà, lavorando in serenità nella prossima sessione di calciomercato estiva.

Paratici porta il campione della Juventus al Milan

Fabio Paratici al Milan per ora è solo un’idea ma un’idea tira subito un’altra. E quella che fa sognare i tifosi del Milan porta il nome di Federico Chiesa, che Paratici portò proprio alla Juventus dalla Fiorentina nell’ottobre del 2020.

Dopo quattro anni alla Juventus, la scorsa estate è arrivato il trasferimento al Liverpool. L’adattamento al calcio inglese e i diversi problemi di natura fisica hanno però reso difficile il suo approdo in Premier League. Le presenze sono ridotte all’osso e il tecnico Arne Slot non lo considera pronto ai ritmi del calcio britannico.

Ecco perché l’idea di un ritorno in Italia dopo solo un anno dal suo addio sembra essere più che probabile. E il possibile approdo di Fabio Paratici al Milan potrebbe così far sorgere l’idea di portare con sé Federico Chiesa in rossonero la prossima estate.