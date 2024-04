Wta Bogotà 2024: Errani sulle montagne russe, ma alla fine batte Sorribes Tormo

Colpaccio di Sarita in Colombia. Al termine di una partita infinita, in cui ha avuto la chance di chiuderla ben prima, Sara Errani riesce a piegare Sara Sorribes Tormo sul rosso del torneo Wta di Bogotà 2024, approdando così ai quarti di finale del tabellone sudamericano. Punteggio finale di 6-2 4-6 6-2 per l’azzurra numero 117 del ranking, che in qualche modo, pur avendo sprecato tantissimo, può sorridere dopo tre ore e due minuti contro l’iberica, numero 50 al mondo e dunque per questo favorita della vigilia.

Nel primo set parte male l’azzurra, subito deve concedere il break in apertura alla terza chance della rivale. Sorribes Tormo, però, va in crisi molto presto e subisce due break a quindici di fila, Errani salva due palle break nel settimo game e poi nell’ottavo strappa ancorta una volta il servizio alla spagnola per il 6-2 con cui si chiude un primo set convincente. Nel secondo set, invece, tanta fatica per entrambe nei rispettivi turni di battuta: decisivo il break in più che Sorribes Tormo trova su Errani, tre a due, ed è 6-4. Si va al terzo set decisivo ed Errani ha quattro palle break nel secondo game, ma non la sfrutta, quindi ne ha un’altra nel quarto gioco e stavolta strappa il servizio alla rivale. Sorribes Tormo riesce però a trovare il controbreak immediato, ma la reazione della bolognese è perentoria: altro break e 4-2. Purtroppo, però, quando serve nel nono game per vincere il match, Errani si scioglie come neve al sole e arriva il nuovo controbreak della spagnola e tutto è rimesso in discussione. Ma a sorpresa, Errani si costruisce una chance ai vantaggi di palla break che vale anche come palla set e palla match, e riesce a trovare il punto che vale i quarti di finale.