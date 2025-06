La numero 49 del mondo ha sconfitto in due set per 6-4, 6-1 al WTA 500 di Berlino, sull’erba, la tennista russa Liudmila Samsonova.

La tennista cinese Wang Xinyu, numero 49 del mondo, ha sconfitto in due set per 6-4, 6-1 al WTA 500 di Berlino, sull’erba, la numero 20 del mondo, la russa Liudmila Samsonova e giocherà la sua prima finale singolare nel tour all’età di 23 anni.

