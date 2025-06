Continua la rincorsa dello spagnolo Carlos Alcaraz al primo posto Atp di Jannik Sinner: oggi la finale al Queen’s contro il ceko Jiri Lehecka.

Carlos Alaraz batte il connazionale Roberto Bautista in due set (6-4 6-4) e conquista al Queen’s la sesta finale consecutiva, dopo aver vinto gli ultimi cinque tornei a cui ha partecipato. Lo spagnolo si troverà di fronte quest’oggi, alle 15, il ceko Jiri Lehecka, che prima di lui aveva eliminato in semifinale Draper.

