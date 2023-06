Wta Berlino 2023: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 19 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di lunedì 19 giugno del torneo Wta di Berlino 2023. Un inizio soft per il torneo tedesco, che prende il via con solamente tre incontri in programma. Ad aprire saranno Donna Vekic e Varvara Gracheva, seguite dal derby ceco tra Pliskova e Kvitova. In chiusura Caroline Garcia affronterà la wild card di casa Lisicki.

STEFFI GRAF STADION

Ore 11:00 – Vekic vs Gracheva

a seguire – Pliskova vs (7) Kvitova

a seguire – (3) Garcia vs Lisicki