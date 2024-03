Wta Austin 2024, primo titolo per Yuan: battuta Wang nella finale tutta cinese

Yue Yuan ha conquistato il primo titolo in carriera nel circuito Wta, vincendo la finale del 250 di Austin contro la connazionale cinese Xiyu Wang. La numero otto del tabellone texano si è imposta con il punteggio di 6-4 7-6(4) dopo due ore e 15 minuti, archiviando quella che naturalmente è la più importante vittoria in carriera fino a questo momento. Il trofeo le vale anche l’ingresso nella top-50 della classifica mondiale, per un nuovo best ranking al numero 49.

Dopo aver recuperato un break di svantaggio nel primo set, Yuan è sembrata in controllo nel secondo parziale ma probabilmente ha sentito la pressione al momento di dover chiudere la contesa. Wang infatti ha prima annullato tre match point sul proprio servizio nel nono game, poi è riuscita a ottenere il controbreak nel momento in cui Yuan è andata a servire per il primo titolo in carriera. Nel tiebreak però non c’è stata storia, con Yuan subito avanti 6-1 e capace di chiudere sul 7-4 senza troppe incertezze.

