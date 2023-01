Wta Auckland 2023, terzo sigillo in carriera per Gauff: 6-1 6-1 in finale alla qualificata Masarova

Coco Gauff trionfa nel Wta 250 di Auckland. Al termine di una settimana in cui la pioggia è stata la vera protagonista del torneo, la numero uno del seeding ha sconfitto in finale con un inequivocabile 6-1 6-1 la qualificata Rebeka Masarova. La teenager statunitense era l’unica top-20 presente nella città neozelandese, chiara favorita per il successo finale sin dalla vigilia e così è stato. Senza perdere alcun set, Gauff vince il suo terzi titolo di singolare WTA in carriera dopo Linz 2019 e Parma 2021.