Atp Pune 2023, ritiro per Cilic prima del match con Griekspoor: ecco cosa succede con le scommesse

L’Atp 250 di Pune perde la sua prima testa di serie, ovvero Marin Cilic. Il croato ha dato forfait poco prima del suo incontro di quarti di finale che lo avrebbe visto opposto all’olandese Griekspoor. Ma cosa succede con le scommesse? Dal momento che i due giocatori non sono scesi in campo, tutte le quote relative alla partita saranno da considerare void e dunque annullate. Il ritiro del giocatore infatti è avvenuto prima della disputa dell’incontro e non durante la gara.