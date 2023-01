Wta Adelaide 1 2023: Noskova fa fuori Kasatkina, esordio ok per Kudermetova

È Linda Noskova la protagonista della seconda giornata di incontri nel WTA 500 di Adelaide 2023, dove la ceca in tre set ha fatto fuori la terza testa di serie del tabellone Daria Kasatkina. Una prestazione brillante da parte della giovanissima classe ’04, con un tennis variegato e ricco di colpi vincenti sotto i quali ha sommerso la numero otto del mondo. 6-2 6-7(2) 6-3 lo score finale, che testimonia anche una grande solidità mentale dopo il secondo set perso in maniera lottata.

Per una top-10 russa che perde, ce n’è un’altra che vince. E non era affatto scontato visto il sorteggio capitato a Veronika Kudermetova. Invece un netto 6-3 6-0 in poco più di un’ora di gioco e Amanda Anisimova è costretta a salutare il torneo. Vince in rimonta la Samsonova, per 5-7 6-3 6-0 contro la Zhang con un terzo parziale dominato e durato soli 22′. Successo lottato per l’ultima vincitrice di Wimbledon, Elena Rybakina, che supera 5-7 6-2 6-3 un’avversaria sempre molto ostica come Danielle Collins. Infine, successi anche per Kostyuk (6-1 3-6 6-4 a Fourlis) e Begu (3-6 7-6 6-1 a Rogers).