Wta Abu Dhabi 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 8 febbraio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 8 febbraio per il Wta 500 di Abu Dhabi 2024. Debutta nel tabellone principale la numero 1 del seeding Elena Rybakina, impegnata contro la statunitense Collins. In campo anche la quarta forza del torneo Barbora Krejcikova contro la lucky loser iberica Sorribes Tormo. Si parte alle ore 10.00 italiane e si gioca solo sul campo principale, che ospiterà quattro sfide molto interessanti con vista sui quarti di finale. Di seguito l’ordine di gioco completo.

STADIUM COURT

Ore 10:00 – (4) Krejcikova vs (LL) Sorribes Tormo

A seguire – Kalinina vs (8) Samsonova

A seguire – (1) Rybakina vs Collins

A seguire – Bucsa vs Watson