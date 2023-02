WTA Abu Dhabi 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 9 febbraio

È stato ufficialmente pubblicato il programma del WTA 500 di Abu Dhabi per quanto concerne giovedì 9 febbraio, giornata in cui si disputeranno gli ultimi 4 incontri di secondo turno. Si partirà quando in Italia saranno le 12 e le prime a scendere in campo saranno Barbora Krejcikova e Liudmila Samsonova, le quali daranno vita ad un match molto interessante anche nel contrasto di stile. Subito dopo, sarà il turno di Daria Kasatkina e Jil Teichmann: la testa di serie numero 1, al debutto nella manifestazione, conduce per 2-0 negli scontri diretti, avvenuti in Billie Jean King Cup nel 2021 e nei quarti di finale del WTA 1000 di Roma nel 2022.

Terzo match sarà quello probabilmente più nobile, con la finalista dei recenti Australian Open, Elena Rybakina, attesa dalla sfida all’ex numero 1 al mondo Karolina Pliskova: le due si sono già affrontate nei quarti di finale del WTA 1000 di Dubai 2020 e al primo turno del WTA 1000 di Guadalajara 2022, con la kazaka vincitrice in entrambe le circostanze. Infine, Beatriz Haddad Maia giocherà contro l’ostica Yulia Putintseva: le due non si sono mai affrontate in carriera.

WTA 500 ABU DHABI – PROGRAMMA GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO

A partire dalle 12:00: Barbora Krejcikova vs Liudmila Samsonova (8)

A seguire: Daria Kasatkina (1) vs Jil Teichmann

A seguire: Karolina Pliskova vs Elena Rybakina (3)

Non prima delle 16:00: Beatriz Haddad Maia (6) vs Yulia Putintseva