Un’ottima Jasmine Paolini all’esordio nel Wta 500 di Stoccarda. Sulla particolare terra indoor tedesca, la numero 1 d’Italia rifila un secco 6-2 6-1 alla wild card padrona di casa Eva Lys. Partita senza storia dall’inizio alla fine, che l’azzurra ha archiviato in poco più di un’ora di gioco. Ritorno in campo di grande livello per Paolini, che all’esordio stagionale su terra battuta ha dimostrato subito un buon adattamento alla superficie lenta, dopo la semifinale nel Wta 1000 di Miami (ko con Sabalenka) di un mese fa. Paolini avanza agli ottavi di finale dove affronterà la tedesca Jule Niemeier, che ha sconfitto la 37enne connazionale Laura Siegemund dopo oltre tre ore di lotta (4-6 6-3 6-4). Gli scontri diretti sono due e sono entrambi a favore di Paolini, che ha battuto Niemeier a Cluj Napoca (cemento indoor) e a Parma (terra outdoor) nel 2022.

Nelle altre partite

Sconfitta a sorpresa per Donna Vekic, che cede in due set alla connazionale, reduce dalle qualificazioni, Jana Fett (n.153 del mondo). Jelena Ostapenko approfitta del ritiro dopo un set e mezzo di Dayana Yastremska (6-3 3-0) per accedere al secondo turno. Nel derby russo ha la meglio Ekaterina Alexandrova su Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-3 6-3.

A Rouen

Successo al primo turno per Camilla Rosatello, che sulla terra battuta (indoor) francese rifila un super 6-2 6-3 alla statunitense, non esperta di superficie lente, testa di serie numero 6 Alycia Parks. Giù ottimo il cammino a Rouen di Rosatello, arrivata in tabellone principale dopo un bel percorso alle qualificazioni con le vittorie sulla francese Martynov e sulla connazionale Nurie Brancaccio. La numero 288 del mondo si giocherà un posto nei quarti di finale con la rumena numero 90 Wta Elena Gabriela Ruse.