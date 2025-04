Reggio Emilia è fuori dalla Champions League 2024/2025. La formazione di Priftis cade in casa 82-72 in gara-2 contro l’Unicaja e non riesce a rifarsi dopo la pesantissima sconfitta in gara-1 sul parquet della squadra spagnola (105-68). Reggio conduce il match per il primo quarto e riesce a rimanere attaccata agli iberici per oltre mezz’ora. Decisivo l’allungo nel finale di Unicaja, che si lancia con merito in semifinale playoff. Grande prestazione corale del Malaga, che manda a segno tutti i giocatori in campo. I migliori realizzatori escono tutti dalla panchina. 11 punti per Dylan Osetkowski e Killian Tillie e 10 per Kendrick Perry. 9 per Tyson Carter e Tyson Perez e 8per Kameron Taylor. Kenneth Faried ultimo a mollare degli emiliani con 16 punti e 7 rimbalzi dalla second unit. Buone le prove di Cassius Winston (12 punti+2 rimbalzi+6 assist) e di Jaylen Barford (12 punti+5 rimbalzi+3 assist). In doppia cifra anche Jamar Smith con 14 punti in 22 minuti in campo. Avanza con merito Unicaja, che in semifinale aspetta la vincente di Aek Atene-Nanterre (gara-1 vinta dai greci). Concentrazione massima sul campionato per Reggio Emilia, che occupa la settima posizione in classifica (2 vittorie di margine sul 9^ posto), a quattro giornate dal termine della regular season, e non può farsi scappare i playoff. Il prossimo impegno in Serie A sarà con Napoli (19/04 ore 16.00). Seguiranno le trasferte a Brescia (27/04 ore 18.00) e Trento (04/05 ore 18.00) e il match casalingo con Pistoia (11/05 ore 18.00).

Domani tocca a Tortona

Domani gli uomini di De Raffaele proveranno ad evitare l’eliminazione contro Tenerife dopo una gara d’andata praticamente perfetta. Contro i dominatori della Champions, e secondi nel campionato spagnolo dietro solo al Real Madrid, la Derthona basket all’andata ha ceduto agli isolani solamente all’overtime per 93-89. Marcelo Huertas trascina i suoi con 26 punti, 9 assist e i liberi della vittoria al supplementare. Bene anche Giorgi Shermadini (19 punti+5 rimbalzi+2 assist) e Tim Abromaitis (17 punti+6 rimbalzi+2 assist). Grande prova corale di Tortona, che ne manda cinque in doppia cifra. Kyle Weems guida con 17 punti. Lo seguono Tommaso Baldasso (16 punti+6 assist), Christian Vital (12 punti), Ismael Kamagate (12 punti) e Justin Gorham (11 punti). Tutto aperto in vista del ritorno del 16 aprile (18.30). In mezzo la trasferta di campionato a Sassari (13/04 ore 17.30).