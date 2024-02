Prosegue il Wta 500 di San Diego, negli Stati Uniti, con i secondi turni. Non ci sono italiane in tabellone. Aprirà il programma la sfida alle 19 tra Preston e Kostyuk. In tarda serata Haddad Maia e Pegula in campo contro Boulter e Niemeier. Ecco il programma completo della giornata.

BARNES STADIUM

ore 19.00 Preston vs (6) Kostyuk

a seguire Maria vs Saville

a seguire (2) Haddad Maia vs Boulter

(1) Pegula vs Niemeier