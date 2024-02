Regolamento Milan-Braga: cosa succede in caso di pareggio ottavi Youth League 2023/2024

Il regolamento di Milan-Braga: ecco cosa succede in caso di pareggio negli ottavi di finale di Youth League 2023/2024. Come accade in tutte le principali competizioni Uefa, in questa sfida secca a eliminazione diretta, se al 90′ il punteggio sarà di parità, allora ecco i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno per decretare quale formazione si qualificherà ai quarti. In caso di ulteriore parità al 120′, ecco i calci di rigore per stabilire se i rossoneri o i portoghesi saranno la squadra ad avanzare ai quarti.