Elisabetta Cocciaretto fuori all’esordio nel Wta 500 di Merida. Pesante ko per la tennista azzurra, che racimola soli quattro game nell’incontro con Magdalena Linette. 6-4 6-0 il punteggio in favore della polacca, che su cemento outdoor messicano ha più di qualcosa in più della numero 71 del mondo. Quarta sconfitta al primo turno nel 2025 per Cocciaretto, che è andata ko all’esordio anche ad Hobart (Kudermetova), agli Australian Open (Shnaider) e a Linz (Sramkova). Linette accede agli ottavi di finale, dove incontrerà la turca Sonmez, che ha battuto in due set una scarica Maria Sakkari. 7-5 6-2 il punteggio in favore della wild card numero 88 del mondo, che ha approfittato del grande stato di crisi della greca. La testa di serie numero 8 esce subito di scena e conferma il periodo difficilissimo di carriera che va avanti da ormai oltre un anno. Urge un cambio di rotta.

Il programma di domani

AKRON STADIUM

ore 21.00 Saville vs Kalinina

a seguire Bouzas Maneiro vs Avanesyan

a seguire (5) Vekic vs Joint

a seguire Cristian vs (2) Badosa

Ad Austin

Diana Shnaider in rimonta sulla qualificata Prozrova. La giovane tennista russa scende in campo con un set di ritardo, ma riesce ad evitare il ko risalendo dal 6-0 subito nel primo parziale. Punteggio finale di 0-6 6-2 7-5 in favore della russa, che ha dimostrato grande carattere contro la connazionale, scesa di intensità con il passare dei minuti. Sorana Cirstea non sbaglia con Laura Siegemund. La 30enne romena ha avuto la meglio sulla tedesca in tre set con il punteggio di 6-3 0-6 6-1. Match piuttosto altalenante, ma che, alla fine dei conti, ha premiato la tennista più solida. Cirstea avanza con merito al secondo turno dove avrà la testa di serie numero 2 Paula Badosa.

Il programma di domani

CENTER COURT

18.00 Maria vs Blinkova

a seguire (1) Pegula vs Parrizas Diaz

a seguire Burrage vs Tomljanovic

a seguire Birrell vs Shibahara