Niente da fare per Mattia Bellucci. Il numero 70 del mondo è stato sconfitto all’esordio nell’Atp 500 di Acapulco, L’azzurro ha ceduto in rimonta ad Alejandro Davidovich Fokina. 1-6 7-6(6) 6-2 il punteggio a favore dello spagnolo, che ha fatto girare il match salvando quattro match point durante il tie-break del secondo set. Bellucci si trovava sopra 6-2 e non ha sfruttato quattro occasioni di accedere al secondo turno, di cui due sul suo servizio. Partita girata mentalmente in favore dell’iberico, che nel parziale decisivo non ha concesso palle break all’italiano. Piccolo passaggio a vuoto in un 2025 al momento perfetto di Bellucci, ha pagato la poca esperienza nei momenti decisivi. Il tennista di Busto Arsizio avrà l’occasione di rifarsi nel Sunshine Double con i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Successo insperato per Fokina, che al secondo turno se la vedrà con Frances Tiafoe. Lo statunitense ha sfruttato la stanchezza, fisica e psicologica, di Alexandre Muller e ha battuto il francese 6-4 6-2. Il transalpino, reduce dall’impegnativa trasferta di Rio de Janeiro, terminata con la sconfitta in finale con Baez, è apparso piuttosto scarico dopo la settimana brasiliana.

Arnaldi ko con Zverev

Eliminato anche Matteo Arnaldi, che cede in tre set alla testa di serie numero 1 Alexander Zverev. L’azzurro gioca un grande primo parziale e domina il tie-break per 7 punti a 2. Il tedesco alza il livello e, nelle successive due ore di gioco, concede una sola palla break ad Arnaldi. Rimonta completata da Zverev, che chiude i conti con il punteggio di 6-7(2) 6-3 6-4 in due ore e 46 minuti di gioco. Il numero 2 del mondo non ha ancora convinto al 100% e al secondo turno giocherà con la giovane promessa Learner Tien. L’americano classe 2005 ha battuto in due set Cameron Norrie, prendendosi la rivincita sul britannico dopo il ko arrivato a inizio stagione ad Hong Kong. Favorito Zverev, che ha in proiezione un ipotetico quarto di finale contro il ceco Tomas Machac.

Nelle altre partite

Prosegue l’ottimo periodo di forma di Denis Shapovalov. Il canadese, dopo il trionfo nell’Atp di Dallas, ha vinto in due set con il solido Nishash Basavareddy. 7-5 6-2 il punteggio in favore del numero 32 del mondo che, dopo un primo parziale combattuto, ha preso il comando delle operazioni nel secondo set chiudendo la pratica in meno di due ore. Sorpresa di giornata è la sconfitta di Aleksandar Vukic. L’australiano, dopo la grande campagna nello Slam di casa, sta facendo fatica a ritrovarsi e ha perso al tie-break decisivo contro la wild card messicana Rodrigo Pacheco Mendez. 7-5 4-6 7-6(4) il punteggio in favore del classe 2005 sudamericano, che centra il successo migliore di una carriera al momento incentrata sul circuito ITF. Holger Rune non sbaglia e piega in due set la resistenza di Roberto Carballes Baena. 7-6(4) 6-3 il punteggio in favore del danese, che al secondo turno avrà un osso duro come Brandon Nakashima. Lo statunitense si è dimostrato piuttosto solido nell’incontro con il francese Benjamin Bonzi.

Il programma di domani

ESTADIO

ore 01.00 Goffin vs (5) Shelton

a seguire (1) Zverev vs (Q) Tien

non prima delle 04.00 (WC) Pacheco Mendez vd (2) Ruud

GRANDSTAND

ore 01.00 Giron vs (3) Paul

(4) Rune vs Nakashima

a seguire (7) Tiafoe vs Davidovich Fokina

CANCHA 1

ore 01.00 (WC) Altmaier vs (8) Machac

a seguire (9) Shapovalov vs Michelsen