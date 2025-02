Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025. Si apre una giornata importante, dato che quest’oggi iniziano i test del Bahrain, unica sessione di test ufficiali della Formula 1 in vista dell’inizio del mondiale. Poi, come di consueto, il ricco programma di tennis con i tornei Atp di Acapulco, Dubai e Santiago, oltre ai Wta di Austin e Merida. In serata, spazio al volley con la A1 femminile e con la Cev Cup che vedrà Trento impegnata contro lo Chaumont nel ritorno dei quarti. A proposito di quarti, in Coppa Italia la Juventus ospita l’Empoli.