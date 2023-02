Wta 500 Doha, Paolini sconfitta al primo turno di qualificazioni

La tennista azzurra, Jasmine Paolini, è stata sconfitta al primo turno delle qualificazioni del Wta 500 di Doha dalla canadese Leylah Annie Fernandez. L’italiana ha perso il primo set con il punteggio di 6-2, cercando poi di lottare maggiormente nel secondo parziale. Anche nel secondo set però l’avversaria canadese ha fatto valere i suoi punti di forza, vincendo per 6-4. Paolini dunque non proseguirà la sua avventura nel torneo in Qatar, ma potrà rifarsi nei prossimi appuntamenti stagionali.

