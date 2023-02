Discesa Mondiali, a che ora gareggia Sofia Goggia: canale e come vederla in tv

Sale altissima l’attesa per la discesa dei Mondiali di sci alpino a Courchevel / Meribel e l’italiana di punta in questa specialità è la strepitosa Sofia Goggia: ecco di seguito il canale e come vederla in tv e l’orario preciso. A che ora gareggia la bergamasca? La risposta è molto semplice: la gara inizia alle ore 11 e la nostra portacolori partirà per sesta, dunque intorno alle ore 11.10, minuto più minuto meno, potremo ammirare la fuoriclasse azzurra che va a caccia dell’oro iridato. Diretta tv su Rai Due ed Eurosport, diretta streaming su Rai Play e all’interno di Sky Go e Dazn.

LA START LIST DELLA DISCESA FEMMINILE